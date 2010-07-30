Создан комитет по проведению в 2010 г. аукционов по продаже лицензий

Кабинет министров Украины создал комитет по проведению в текущем году аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

Соответствующее распоряжение Кабмина (№1561-р от 28 июля т.г.) опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, в состав комитета вошли: Дмитрий МОРМУЛЬ - заместитель министра охраны окружающей природной среды, председатель комитета; Николай РОМАНОВ - первый заместитель министра охраны окружающей природной среды, заместитель председателя комитета; Анатолий БЕЗУХ - председатель Государственной геологической службы; Александр БОГАЧЕВ - заместитель начальника Управления экологической политики и техногенной безопасности Секретариата Кабинета министров Украины, заведующий сектором; Петр БЛИНОВ - начальник управления Государственной геологической службы; Андрей ВОЛКОВ - начальник отдела Минэкономики; Сергей ГАЛЮК - начальник отдела Минфина; Вадим ГОНЧАРЕНКО - начальник управления Государственной геологической службы; Антон ДЗИДЗИНСКИЙ - начальник управления Государственной геологической службы.

Также в состав комитета вошли: Николай КОВАЛЕНКО - начальник управления Минюста; Михаил КОЧКУР - начальник управления Государственной геологической службы; Сергей РАДОВАНОВ - советник министра охраны окружающей природной среды; Дмитрий РОМЕНСКИЙ - директор департамента Минприроды; Владимир НАКОНЕЧНЫЙ - народный депутат Украины (по согласию); Наталия ХОЦЯНИВСКАЯ - директор департамента Государственной налоговой администрации Украины.