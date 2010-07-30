В Черкасской обл. поголовье КРС сократилось на 3% в 1-м полугодии

В Черкасской области, по состоянию на 1 июля 2010 г., в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения содержалось 243,4 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 2,5% меньше, чем годом ранее.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

В том числе коров насчитывалось 101,1 тыс. голов, что на 4,8% меньше, чем на 1 июля 2009 г..

По информации облстата, поголовье свиней в Черкасской области на 1 июля 2010 г. насчитывало 522 тыс. голов, что на 16,7% больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Поголовье овец и коз в области в 1-м полугодии выросло на 2,5% - до 49 тыс. голов. Кроме того, поголовье птицы выросло на 26% по сравнению с январем-июнем 2009 г. – до 26354,9 тыс. голов.