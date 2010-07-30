Аграрии Черниговщины собрали более полмиллиона т. ранних зерновых

Аграрии Черниговской области уже намолотили 526 тысяч тонн зерна ранних зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской областной госадминистрации.

Первые полмиллиона тонн зерна собраны с площади 263 тыс. гектаров, или 72% от общих площадей под ранними зерновыми и зернобобовыми. Средняя урожайность – 20 центнеров с гектара. На завершающей стадии сбора ранних зерновых культур находятся хлеборобы трех районов – Варвинского (обмолочено 89% площадей), Талалаевского (87% площадей) и Бобровицкого (85% площадей).

Как отмечают в управлении, нынешние темпы уборочных работ высоки, как некогда – в среднем за сутки хлеборобы собирают по 20 и более тысяч тонн хлеба, в то время как средний показатель сбора зерна за прошлые годы составлял 10-15 тысяч тонн.

Правда, несколько дней из-за сильных дождей уборочные работы несколько подторможены.

По данным гидрометеорологов, за один день в области выпало до 73 мм осадков, а это практически равняется месячному количеству осадков в июне (88 мм). Эксперты считают, что дожди должны хорошо обозначиться на дозревании кукурузы, которая в структуре посевных площадей под зерновыми занимает сверх трети (и это увеличит общий вал зерна), а также на озимых культурах урожая 2011 года, посев которых должен начаться вскоре.