В Черниговской области запасы зерна сократились в 1,7 раза

Сельскохозяйственные предприятия Черниговской области в І полугодии сократили запасы зерна в 1,7 раза – до 215 тыс. тонн. Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, на 1 июля 2010 г.. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 215,1 тыс. тонн зерна, в том числе 39,9 тыс. тонн пшеницы, 21 тыс. тонн ячменя, 26,5 тыс. тонн кукурузы, 102,3 тыс. тонн ржи.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 108,1 тыс. т зерна (вдвое меньше, чем год назад), в том числе 21,8 тыс. т пшеницы, 4,3 тыс. т ячменя, 23,5 тыс. т кукурузы, 33,6 тыс. т ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 107 тыс. т зерна (на 23,1% меньше, чем в прошлом году), в том числе зернохранящие – 77,9 тыс. т (на 24,2% меньше).

Запасы семян подсолнечника в области на 1 июля т.г. составляли 1,4 тыс. т (в 7,7 раза больше, чем на 1 июля 2009 г.), из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 1,3 тыс. т (в 7,2 раза больше), на предприятиях, осуществляющих переработку и хранение, – 0,1 тыс. тонн.