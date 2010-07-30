В Черкасской обл. сократились поступления скота и птицы

В Черкасской области в январе-июне 2010 года поступления скота и птицы (в живом весе) на перерабатывающие предприятия сократились на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 16,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, за отчетный период поступления молока на перерабатывающие предприятия сократились на 19% – до 134,3 тыс. тонн.

Кроме того, на переработку поступило 161,5 тыс. тонн птицы, выращенной на птицефабриках области. Удельный вес хозяйств населения в общем объеме реализации перерабатывающим предприятиям скота и птицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился и составляет 8%, молока – увеличился с 49% до 53%.