В Черкасской обл. увеличилась реализация сельхозпродукции

Общий объем реализованной аграрными предприятиями Черкасской области продукции в январе-июне т.г., сравнительно с январем-июнем 2009 г., увеличился на 42% и составил 3 млрд. грн., в т.ч., продукции растениеводства – на 2%, животноводства – на 65%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации в январе-июне 2010 г. против января-июня 2009 г. увеличились на 12%, в т.ч. на продукцию растениеводства - на 39%, на продукцию животноводства - на 5%.