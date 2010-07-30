Изменять стандарты на зерно в Украине нет необходимости. Об этом сообщил директор Департамента стандартизации и метрологии Государственного комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики Украины Андрей НЕЛЕПОВ.

„Вносить изменения в стандарты на зерно из-за плохих погодных условий необязательно, поскольку вопрос относительно реализации сельскохозяйственной продукции с отклонением по качеству требований стандартов на сегодня урегулирован Декретом Кабинета Министров Украины „О государственном надзоре за выполнением стандартов, норм и правил и ответственность за их нарушение”, – отметил он.

В соответствии с отмеченным документом, правительство должно предоставить разрешение на реализацию сельскохозяйственной продукции с отклонением по качеству от требований стандартов в счет выполнения государственного заказа. Таким образом, Министерству аграрной политики Украины целесообразно разработать и подать на утверждение Кабинета Министров Украины соответствующее распоряжение относительно разрешения на закупку зерна пшеницы 2010-2011 маркетингового года с отклонением от требований национального ГОСТ 3768:2010 „Пшеница. Технические условия” без его изменения. Это предложение Госпотребстандарта было направлено Министерству аграрной политики Украины.

***На сегодняшний день в Европейском Союзе не применяются стандарты качества на пшеницу, однако действуют показатели качества на зерновые, которые также изменяются в зависимости от погодных условий. В Украине действует Закон „О зерне и рынке зерна в Украине”, где предусмотрены соответствующие действия во время неурожая или ухудшения качества зерновых.