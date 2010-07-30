В Херсонской обл. в Днепр выпустили более 1 млн мальков осетровых
17:11, 30 июля 2010Агро
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Выращены на Днепровском осетровом заводе
В Херсонской области в Днепр в этом году выпустили 1,038 млн мальков осетровых.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном управлении охраны окружающей природной среды в Херсонской области.
Согласно сообщению, в Днепр выпущены 612 тыс. российских осетров и 426 тыс. стерляди.
Мальки выращены на Днепровском осетровом заводе (село Днепровское Белозерского района Херсонской области).
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