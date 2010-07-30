В Черниговской обл. поголовье КРС сократилось на 2,2%

В Черниговской области, по состоянию на 1 июля 2010 г., общее поголовье крупного рогатого скота составляло 294 тыс. голов, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

В области в январе-июне 2010 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, поголовье коров уменьшилось на 5,3% - до 148,8 тыс. голов, количество птицы всех видов - уменьшилось на 6% - до 4787 тыс. голов.

Вместе с тем, увеличилось количество свиней до 271,3 тыс. голов (на 15,7%), овец и коз – до 49,5 тыс. (на 3,1% больше).

По информации облстата, в хозяйствах населения поголовье КРС сократилось за год на 1,9%, в том числе коров – на 7,2%, птицы всех видов – на 2%. В то же время, поголовье свиней увеличилось на 22,8%, овец и коз – на 1,8%.

В хозяйствах населения содержится 42,6% общей численности крупного рогатого скота (в т.ч. коров – 59,8%), 54,6% свиней , 92,5% овец и коз, 87,4% птицы.

В сельскохозяйственных предприятиях Черниговской области, сравнительно с 1 июля 2009 г., состоялось сокращение численности крупного рогатого скота на 2,4%, в том числе коров – на 2,3%, птицы всех видов – на 26,6%. В то же время, выросло поголовье свиней (на 8,2%), овец и коз (на 23,3%).