В Днепропетровской области намолочено 2 млн. тонн зерновых
18:07, 30 июля 2010Агро
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Аграриев поздравил министр
В Днепропетровской области намолочено 2 млн. тонн зерновых нового урожая. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Днепропетровской областной госадминистрации.
Днепропетровская область стала третьим регионом Украины, после Николаевской и Одесской областей, собравшей 2-й млн. тонн зерна.
С намолотом 2 млн. тонн зерна аграриев Днепропетровщины поздравил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.
Как сообщал УНИАН, прогнозный показатель сбора зерновых в Днепропетровской области в текущем году составляет 2,2 -2,3 млн. тонн.
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