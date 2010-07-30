В Днепропетровской области намолочено 2 млн. тонн зерновых нового урожая. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Днепропетровской областной госадминистрации.

Днепропетровская область стала третьим регионом Украины, после Николаевской и Одесской областей, собравшей 2-й млн. тонн зерна.

С намолотом 2 млн. тонн зерна аграриев Днепропетровщины поздравил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, прогнозный показатель сбора зерновых в Днепропетровской области в текущем году составляет 2,2 -2,3 млн. тонн.