Глобальное потепление заставит РФ потратить больше на Олимпиаду в Сочи

Глобальное потепление заставит Россию потратить дополнительные деньги на подготовку к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

Об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, передает Reuters.

Москва рассчитывала, что строительные проекты, связанные с подготовкой к Играм в Сочи, потребуют свыше 200 млрд. рублей (6,6 млрд. долл.), из которых 104 млрд. рублей собиралось ассигновать государство, а остальные вложения ожидались от частных инвесторов.

"Предполагаю, что нам на климат придется делать поправку и потратить на это дополнительные деньги, в том числе и применительно к зимней Олимпиаде", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с главами международных спортивных федераций.