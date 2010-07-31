Украинцев завтра “порадует” жаркая погода

Завтра, 1 августа, в Украине синоптики прогнозируют жаркую и без осадков погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью будет составлять 17-22°, на побережье морей до 25°; днем 29-34, в южной и восточной частях 35-39°, в восточных областях местами 40-41°.

Лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 17-22°.

В столице и Киевской области без осадков. Температура ночью по области 17-22°, днем 29-34°, в Киеве - ночью около 20°, днем 32-34°.

Сегодня, 31 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева - 26°.