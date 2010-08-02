«Стирол» возобновил производство азотных минудобрений

ОАО «Концерн «Стирол» возобновило производство азотных минеральных удобрений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, после окончания ремонта и реконструкции мощностей азотного крыла 23 июля было возобновлено производство аммиака, а 26 июля – производство карбамида.

В сообщении отмечается, что до конца лета планируется запустить все подразделения крупнотоннажного производства. Кроме того, после полуторалетней консервации, согласно утвержденному плану, к концу сентября будет закончен ремонт и начнет выпуск продукции завод по производству аммиачной селитры «Гранас», который является структурным подразделением концерна.

Справка УНИАН. Концерн «Стирол» основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

По состоянию на декабрь 2006 года 50,01% акций ОАО «Концерн «Стирол» принадлежало ООО ИК «Стиролхиминвест» (Горловка, Донецкая обл.), 14,19% – физическим лицам.