Кабмин ликвидирует концерн «Укрспирт»

Кабинет Министров Украины ликвидирует государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности (концерн «Укрспирт») и создает государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности (государственное предприятие «Укрспирт»), которое становится правопреемником концерна «Укрспирт».

Соответствующее постановление № 672 от 28 июля 2010 года «Об образовании государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности» опубликовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, государственное предприятие «Укрспирт» образуют на базе имущества концерна «Укрспирт», государственных предприятий и объединений спиртовой и ликеро-водочной промышленности с отнесением предприятия к сфере управления Министерства аграрной политики.

Также постановлением предусмотрена реорганизации государственных предприятий и объединений спиртовой и ликеро-водочной промышленности, которые принадлежат к сфере управления Министерства аграрной политики, путем присоединения к государственному предприятию «Укрспирт», выделения имущества, с использованием которого изготовляется подакцизная продукция, и передачи такого имущества «Укрспирту».

В приложениях к постановлению перечислены предприятия, подлежащие такой реорганизации.

Согласно постановлению, госпредприятие «Укрспирт» уполномочено осуществлять экспорт этилового и плодового спирта и оптовую торговлю ими.

Председателем комиссии по ликвидации концерна «Укрспирт» назначен заместитель Министра аграрной политики Евгений ЛАВРОВ.

Также постановление обязывает Министерство аграрной политики утвердить устав государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности и в трехмесячный срок разработать законопроект о включении «Укрспирта» в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

В постановлении отмечается, что целью внесения соответствующих изменений является повышение эффективности функционирования государственных предприятий спиртовой и ликеро-водочной промышленности и совершенствование системы управления в отрасли.