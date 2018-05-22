Осторожно, вы покупаете молоко без молока!

Фраза «пейте дети молоко – будете здоровы!», с детства засевшая в памяти, похоже, потеряла актуальность. Ведь, как отмечают эксперты, на украинском рынке молочных продуктов все чаще встречаются изделия неподобающего качества, а некоторые из них вообще являются вредными для здоровья, тем более детского.

Сколько молока в молочных продуктах?

В настоящее время на полках магазинов хватает разнообразной продукции на любой вкус и кошелек. Но чем больше выбор, тем большая вероятность наткнуться на некачественный товар. Многие потребители, осуществляя покупку, ориентируются на известные марки и более высокую цену. Однако, как отмечают специалисты, это не является гарантией высокого качества. Ведь даже известные и популярные производители иногда фальсифицируют свои изделия. Нередко бывает, что хозяйства сдают на переработку молоко больных или привитых коров, хотя это запрещено законом. Кроме того, чтобы молоко не скисало, в него добавляют разные вещества, которые во время невозможного обнаружить. “Вкусные” разработки модернизируются в геометрической прогрессии, остались в прошлом нехитрые выходки советских времен, когда в молоко добавляли всего лишь перекись водорода, аммиак и соду.

Меж тем, молоко является чрезвычайно полезным. По пищевой ценности оно может заменить практически любой продукт, вместе с тем этого его ничем и никак не заменишь. Но это касается именно молока, а не изделий на растительных жирах. В действительно качественных продуктах молочное сырье должно составлять не менее 50% общего состава, однако сегодня в Украине часто и они фальсифицируются.

Как отмечает ведущий специалист по стандартизации, сертификации и качеству, аудитор систем менеджмента Органа сертификации “Прирост” Светлана Березовая, безответственные производители могут как использовать разные добавки низкого качества, так и добавлять больше определенного компонента, чем это определено нормами документации. Кроме того, часто на упаковке отмечают одни ингредиенты, а в действительности в продукте содержатся совсем другие.

Самый распространенный метод фальсификата – замена молочного жира на растительный, рассказывает президент «Центртеста» Валентин Безрукий. “Прямого запрета использования растительных жиров нет, но в соответствии со стандартами и законом, традиционные молочные продукты (в первую очередь, речь идет о молоке) все-таки должны содержать компоненты исключительно молочного происхождения. Кроме того, применяются такие добавки, как титановые отбеливатели (для подкрашивания “сгущенки”), крахмал, растительные белки, карбоксиметилцеллюлозу. Чаще всего фальсифицируют более дорогие продукты: сливочное масло, сметану, йогурты, сгущенное молоко. Однако мы выявили случаи фальсификации и обычного пастеризованного молока. На практике же перечень молочных продуктов, в натуральности которых можно сомневаться, постоянно пополняется новыми "подозреваемыми". Началось все с вершкового масла, а дошло до молока... Так, растительный жир обнаружен в 3 протестированных марках молока из 10”, – отметил эксперт.

Что общего у спрэда и масла?

На полках магазинов все чаще появляется «новая» молочная продукция. Речь идет о спрэдах, которые приравниваются к заменителям сливочного масла, сыра и кефира.

Сегодня потребителю предлагают большой ассортимент сливочного масла. И практически на каждой этикетке написано, что оно натуральное, без содержания добавок. Однако маслом может называться только изготовленный исключительно из молочного жира продукт, если же добавляются растительные жиры и другие добавки, то это уже «спрэд», «маргарин» и тому подобное.

Чтобы помочь покупателю разобраться, где натуральный продукт, а где некачественный «аналог», введены национальные стандарты ГОСТ „Масло сливочное” и ГОСТ „Спрэды и смеси жировые”. Согласно этим нормам, при производстве масла запрещено использовать любые жиры и сливки, кроме полученных из коровьего молока.

Как отмечают эксперты, спрэд («мягкое масло», которое производится из смеси растительных и молочных жиров) безопасен, если этот продукт произведен из качественных составляющих с соблюдением санитарных норм. Ведь растительные жиры опасны тем, что содержат много трансизомеров, – веществ, которые в организме могут спровоцировать развитие разных болезней, в том числе, и онко. Это – главный минус растительных жиров.

Сырный продукт изготавливают по другой технологии, по сравнению с обычным сыром. В частности, вместо молочных используются растительные жиры и белки. Такой продукт должен стоить значительно дешевле. Наличие или отсутствие данного товара на рынке должен регулировать потребительский спрос, главное, чтобы люди понимали разницу между сыром и сырным продуктом. Дело в том, что, выбирая последний, потребитель покупает скорее вкус, чем полезность.

Да и украинский твердый сыр традиционного ассортимента - “Украинский”, “Львовский”, “Славутич” и “Буковинский”, если он соответствующего качества, не должен содержать никаких пищевых добавок и посторонних веществ.

Кефирные продукты могут отличаться один от другого, но главное отличие от собственно кефира заключается в том, что при их производстве не используют кефирные дрожжи, а молочные жиры заменяют растительными.

Молочная опасность!

Относительно других молочных продуктов, то, например, чтобы определить качество сметаны в домашних условиях, узнать, содержит ли она крахмал в качестве сгустителя, достаточно капнуть йода - крахмал сразу посинеет. Консистенция же натуральной сметаны должна быть однородной, без наличия комочков.

Выбирая мороженое, стоит искать продукт, который производят по старым рецептам. А вот к мягкому мороженому, которое делают и продают в торговых киосках, стоит относиться с осторожностью. Главное, не забывать, что это десерт, которым можно себя баловать лишь время от времени.

По словам заместителя начальника отдела Управления по делам защиты прав потребителей во Львовской области Оксаны Кечур, в общем объеме жалоб претензии относительно продуктов питания составляют 9%, значительная доля которых касается именно молочных товаров.

Основными недостатками, выявленными во время различных проверок, является реализация продуктов с истекшим сроком годности, без необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре на этикетке, без документов, которые удостоверяют качество товара, и без регистрационных номеров сертификатов соответствия, констатирует эксперт.

Чтобы определиться с качеством товара, необходимо обратить внимание на следующее: внешний вид должен быть характерным для конкретного вида продукта; вкус и аромат – соответствующими, без посторонних привкусов и запахов; структура и консистенция – также характерными и однородными; цвет – равномерным.

Кроме того, С.Березовая советует потребителям при покупке молочных продуктов обращать внимание на их состав, обозначенный на упаковке, поскольку качество прежде всего зависит от сырья и ингредиентов.

“Обычно, необходимая информация написана мелким шрифтом, потому не все обращают на нее внимание, или же просто не могут прочитать, - отмечает С.Березовая. - Например, бывает, на этикетке продукта, которую выставляют на витрине супермаркетов или киосков, написано „Сыр твердый”, а по документам производителя – “Продукт сырный”.

По мнению эксперта, обезопасить себя от некачественной молочной продукции можно, если ориентироваться на более известных, крупных производителей, которые уделяют больше внимания отбору сырья, располагают финансовыми возможностями закупать безопасные и качественные ингредиенты и добавки, эффективные и безвредные средства для мойки и дезинфекции оборудования, регулярно проводят учебу персонала, а также имеют сертификаты соответствия систем менеджмента относительно требований международных стандартов.

Однако стопроцентной гарантии, что эта продукция будет качественной и безопасной в момент ее продажи, не даст никто. Бывает, завод поставляет на торговую точку качественную продукцию, а уже там из-за неправильного хранения она портится.

Между тем, В.Безруков убежден, что точно узнать, насколько качественным является продукт, можно только лабораторным методом, определяя жиро-кислотний состав продукта. Однако понятно, если продукт под названием «Масло» пролежал в морозильной камере и остался мягким, то это нечто совсем другое.

Также эксперты советуют покупать молочные продукты в магазинах, а не на базаре или в других местах, где холодильников вообще нет.

А вот министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк убежден, что, поскольку практически вся молочная продукция на предприятиях изготовляется по установленным технологиям и подлежит обязательному контролю как в производственных лабораториях, так и со стороны органов ветеринарной медицины (Госкомветмедицины), санитарно-эпидемиологической службы и государственного надзора за соблюдением стандартов, норм и правил (Госпотребстандарт), то опасной можно назвать лишь продукцию, которая реализуется на стихийных рынках, без соответствующего ветеринарно-санитарного обследования. Употребление такой молочной продукции, особенно при нынешних погодных условиях (в жару), является опасным и может привести к тяжелым последствиям.

А на молочном рынке…

В связи с тем, что в последнее время украинские “молочные реки мелеют”, производители прибегают к маленьким хитростям, которые позволяют искусственно заменить натуральный молочный продукт. Именно поэтому на рынке все чаще встречаются фальсификаты.

“Молочная промышленность Украины развивается в достаточно непростых условиях, - отмечает Инна Ильенко, эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса». - Следовательно, молокоперерабатывающая промышленность характеризуется достаточно значительной консолидацией производства. По результатам 2008 года, доля 30 крупнейших молокоперерабатывающих компаний составляла около 76% рынка. Остальная часть распределялась между приблизительно 200 меньшими предприятиями.

Что касается структуры переработки, то, по результатам 2009 года, из общего объема закупленого молока (4,671 млн.т) около 50% пошло на производство сыра, 35% - молочной продукции, 13% использовали для производства масла, сухого молока и казеина. При этом финансовый кризис и его последствия негативно отразились на производстве почти по всем товарным позициям, кроме твердых сыров. Относительно последних, стабилизирующую роль играл дефицитный российский рынок. В свою очередь, в Украине вырос экспорт молочной продукции – масла, сыров (на 45% и 16%, соответственно).

Однако в стране продолжается сокращение поголовья коров – на 4% по состоянию на 1 июля этого года против прошлогоднего показателя. По данным Госкомстата, с начала года молока изготовлено на 3,2% меньше, чем в 2009 году. Среди позитивных тенденций сырьевого рынка – заметный рост производства молока на сельхозпредприятиях – на 7% больше в 2009 году, в сравнении с 2008, а в первом полугодии т.г. не наблюдалось существенное снижение. В то же время, повышается качество молока, которое поступает от сельхозпредприятий”.

И все же, ввиду структуры производства молока в Украине, проблема сезонности и недостаточного качества молочного сырья (низкие показатели по содержанию жира и белка, высокое количество бактерий и соматических клеток) вынуждают перерабатывающие компании не только инвестировать в молокоперерабатывающее оборудование, что позволяет доводить сырье до оптимальных показателей для получения качественного продукта, но и инвестировать в производство сырья.

“Постепенное сокращение поголовья повлияло на объемы производства и продаж молока, соответственно, это повлекло изменение структуры, ассортимента производства молочной продукции, сокращение ее потребления на внутреннем рынке в связи с низкой покупательной способностью населения, - отмечает Н.Присяжнюк. - Дает о себе знать и тенденция производства молока с уклоном в сторону личных крестьянских хозяйств, где качество сырья является низким в результате несовершенных технологий содержания, доения скота и хранения молока в мелких хозяйствах, которые не в состоянии обеспечить высокое качество сырья для производства конкурентоспособных молочных продуктов. Вместе с тем, отрасль нуждается в значительных инвестициях на строительство и реконструкцию крупнотоварных ферм для получения качественного сырья по санитарно-гигиеническим показателям. Повышение конкурентоспособности эффективными средствами, через концентрацию и специализацию производства позволит закрепить рыночные преимущества отечественных молочных предприятий и обеспечит рост предложений в молочных продуктах высокого качества”.

На заметку потребителю...

При выборе молочных продуктов необходимо обращать внимание на сроки хранения. Так, для кисломолочных продуктов без консервантов и без соответствующей термической обработки он составляет приблизительно 7 дней. А для молочных изделий, в состав которых не входят стабилизаторы (добавка, которая предотвращает выделение сыворотки), - приблизительно 3–5 дней.

Специалисты не рекомендуют малышам до трех лет употреблять йогурты с наполнителями, ароматизаторами и красителями, глазированную сырковую продукцию, спрэды с высоким содержанием растительных жиров и мороженое.

“Эти продукты не предназначены для детского питания, а также не подходят для ежедневного рациона взрослых, - отмечает С.Березовая. - Десерты и спрэды достаточно калорийны. Кроме того, производство молочных продуктов в кризисное для промышленности время относительно стабильно благодаря выходу на рынок так называемого варианта эконом, а именно продуктов с заменителями молочного жира, искусственными красителями, ароматизаторами и консервантами. И растительные, и животные жиры имеют свои плюсы и минусы. Между тем пищевые добавки могут быть вредными для отдельных людей. Потому потребители, кроме того, вкусно ли это, должны задумываться прежде всего над тем, полезно ли это для здоровья”, - отмечает эксперт.

Наиболее безопасными молочными продуктами, которые подходят для ежедневного потребления, по словам С.Березовой, являются пастеризованное, суперпастеризованное и стерилизованное молоко, сыр твердый (обращать внимание на наличие в продукте искусственных красителей), йогурты и другие кисломолочные продукты, в состав которых входит молочное сырье, закваска, компоненты на натуральной основе и биологически-активные вещества, которые дают продуктам дополнительную пищевую ценность.

А вот домашние молочные продукты являются более полезными для здоровья, убеждают эксперты, лишь в том случае, если изготовлены из молока здорового животного, должным образом с соблюдением санитарно-гигиенических условий.

Стоит отметить, что, в соответствии с Законом «О безопасности и качестве пищевых продуктов», продажа на агропродовольственных рынках необработанного молока и сыра домашнего производства запрещается. Вместе с тем, как мы видим, эти продукты массово реализуются на рынках, даже тротуарах, прямо на земле... Поражает факт, что “из рук” можно приобрести не только молоко, сыр, сметану, но и кефир, масло. Спрос на такие товары достаточно высокий. Покупателей, вдохновленных желанием приобрести “свеженькое”, не останавливает даже сорокаградусная жара.

Единственное, что можно посоветовать потребителям – быть более требовательными к своему выбору и покупать все же проверенные продукты.

Виктория Рычко (для УНИАН)