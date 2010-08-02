Цены на хлеб могут повыситься на 7-10% - эксперт

Мука через три месяца подорожает на 15%, то есть теоретически цены на хлеб могут повыситься на 7-10%, хотя тут многое будет зависеть от политики хлебопеков.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир ЛАПА, комментируя возможность повышения цен на хлеб в ближайшем времени.

По мнению В.ЛАПЫ, цены на муку повышаются в связи с ситуацией на мировых рынках и с удорожанием себестоимости производства.

«Те цены, которые на внутреннем рынке сейчас - а это продовольственное зерно где-то в рамках от 1,4 до 1,5 тыс. грн. за тонну, - они, с точки зрения экономики сельскохозяйственного производства, гарантируют 15% рентабельности, что в принципе не является завышенным показателем. И это повышение цен позволит в значительной мере стабилизировать финансовое состояние на большинстве сельскохозяйственных предприятиях Украины», - отметил эксперт.

В то же время, по словам В.ЛАПЫ, цены на фуражное зерно растут активнее. Сегодня они приблизительно на 30% выше, чем в прошлом году. Скоро животноводческая сфера почувствует на себе этот рост.

Как отметил директор Аналитического агентства ААА Сергей НАЛИВКА, мировые тенденции на зерновом рынке обусловлены климатическими изменениями. В частности, в России и в Казахстане вследствие жары и дождей произошли большие потери зерна. «Украина на их фоне оказалась в самой лучшей, наверное, ситуации, с продовольственным зерном у нас все нормально: его хватит не только на внутреннее потребление, и на экспорт и на резерв», - сказал он.

Внутренний рынок и экспортеры отреагировали на рост цен на зерновые. «В данном случае рынок наш адекватно реагирует, и хлебопеки уже ожидают роста цен на свою продукцию. В частности, мука хлебопекарная уже стала подтягиваться по цене…» - отметил С.НАЛИВКА.