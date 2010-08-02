В Житомирской области ранние зерновые убраны на 50% площадей

Аграрии Житомирской области обмолотили почти половину запланированных площадей ранних зерновых, собрано более 300 тыс. тонн зерна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на его начальника Николая ДИДКОВСКОГО.

По его словам, темпы уборочной кампании в этом году опережают прошлогодние, несмотря на то, что начата она гораздо позже. Так, на 29 июля т. г. по всем категориям хозяйств области обмолочено 137 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур (47% от прогноза), что на 46 тыс. га больше, чем было обмолочено на эту дату год назад.

Намолочено 313 тысяч тонн зерна (+68 тыс. тонн к 2009 году ) при средней урожайности в 23,0 ц/га. В сельхозпредприятиях региона обмолочено 100 тыс. га (43%), намолочено 229 тыс. тонн при средней урожайности 23 ц/га.

Активнее всего проводят обмолот хлеба аграрии Ружинского района, обмолотившие уже 63% прогнозируемых площадей, а также Брусиловского – 60%, Любарского – 54%, Житомирского, Бердичевского и Попельнянского районов - по 53%. Самая высокая урожайность в 31,6 ц/га - у хлеборобов Попельнянского района.

Озимый рапс в области обмолочен на площади более чем 10 тыс. га, что составляет 64% от прогноза. Намолочено почти 15 тыс. тонн семян при средней урожайности 14,3 ц/га.

На обмолоте рапса и зерновых культур задействованы 1370 комбайнов, из которых 426 единиц - иностранного производства. В том числе 190 комбайнов привлечены дополнительно из других областей и частных фирм.

Средняя нагрузка на один комбайн составляет около 100 га.

Напомним, в этом году аграрии области планируют, как и год назад, собрать около 1 млн. тонн зерна.