Власть административными методами ограничивает экспорт зерна

На сегодняшний день власть административными методами ограничивает экспорт продовольственного зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир ЛАПА.

По его словам, гипотетический объем экспорта Украины – 17 млн. тонн, в том числе до 6 млн. тонн зерна, немногим больше 4 млн. тонн ячменя и немногим больше 6 млн. тонн кукурузы. «Но каким фактический экспорт будет сопоставлен с гипотетическим – зависит от экспортного регулирования», – отметил эксперт.

В.ЛАПА считает, что внутренний рынок будет приспосабливаться к повышению цен на зерно на мировых рынках: «Внутреннему рынку будет непросто переварить повышение цен. Мы видим, что есть достаточно серьезные попытки правительства ограничить объемы (экспорта – УНИАН). Правда, это все делается традиционными для Украины экстравагантными методами – то дополнительные проверки, то блокирование перевозки зерна…»

По мнению эксперта, должно быть принято приемлемое законодательное решение.

«Рано или поздно экспортеры все равно отгрузят зерно. Возможно, из-за правительства они потеряют немного прибыли», - сказал он.

По мнению директора Аналитического агентства ААА Сергея НАЛИВКИ, «нынешнее правительство постарается сделать все, чтобы пожертвовать экспортной выручкой, но все-таки не допустить вывоза продовольственного зерна из Украины».

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК не исключает, что правительству придется ввести квоту на экспорт продовольственной пшеницы после завершения жатвы. Об этом Н.ПРИСЯЖНЮК заявлял 27 июля.

По его словам, жатва в Украине задержалась, и если раньше прогнозировалось собрать 46 млн. тонн зерна, то теперь ожидается 42 млн. тонн.

Также министр сообщил, что с учетом внутренней потребности потребления продовольственного зерна в Украине государство сможет экспортировать около 16-17 млн. тонн фуражного зерна, а выручка от этого может даже превысить прошлогоднюю.

В целом, отметил Н.ПРИСЯЖНЮК, если возникнет такая необходимость, то «правительство обязательно будет контролировать экспорт как фуражной, так и продовольственной пшеницы и в случае необходимости вводить квотирование на экспорт последней».