Аграрии Одесской области завершили уборку ранних зерновых

Аграрии Одесской области завершили уборку зерновых культур – намолочено почти 2,6 млн. тонн хлеба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель губернатора Одесской области Анатолий НОВАКОВСКИЙ на совещании в областной госадминистрации.

По его словам, «на уборке зерновых и зернобобовых работали 3,6 тыс. комбайнов земледельцев Одесщины и свыше тысячи единиц уборочной техники, привлечённой из соседних областей». Наивысших показателей урожайности достигли земледельцы Килийского и Кодымского районов, собравшие более 30 центнеров зерна с гектара.

С учётом предстоящего сбора кукурузы, проса, гречки и риса, выращенного на 115 тыс. га, ожидается валовой сбор хлеба в регионе в объеме 2,8 млн. тонн», - подытожил А.НОВАКОВСКИЙ.

С достигнутыми лучшими в Украине показателями сбора зерновых культур аграриев Одесской области поздравил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.