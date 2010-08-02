Кабмин повысил ставки акциза на табак и алкоголь

Кабинет министров Украины определил специфические ставки акцизного сбора на табачные изделия и алкогольные напитки с учетом индекса потребительских цен.

Соответствующее распоряжение Кабмина от 28 июля 2010 г. №1533-р “Об опубликовании специфических ставок акцизного сбора, минимального налогового обязательства по уплате акцизного сбора на табачные изделия и ставок акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки, определенных с учетом индекса потребительских цен” опубликовано на сайте правительства.

Согласно распоряжению, специфические ставки акцизного сбора на табачные изделия, которые вычисляются в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции), определенные с учетом индекса потребительских цен, таковы: на сигары, включая сигары с отрезанными концами, и сигариллы (тонкие сигары), с содержанием табака - 149,66 грн. за 1 кг (нетто) (специфические ставки акцизного сбора, установленные Законом Украины “О ставках акцизного сбора на табачные изделия” составляют 140 грн. за 1 кг); на сигареты без фильтра, папиросы - 43,03 грн. за 1000 штук (40,25 грн. за 1000 штук); на сигареты с фильтром - 96,21 грн. за 1000 штук (90 грн. за 1000 штук); на табак и заменители табака, табачные экстракты и эссенции - 53,45 грн. за 1 кг (50 грн. за 1 кг); на табак для курения, с содержанием или без содержания заменителей в любой пропорции - 74,83 грн. за 1 кг (70 грн. за 1 кг); на жевательный и нюхательный табак - 21,38 грн. за 1 кг (20 грн. за 1 кг).

Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного сбора на табачные изделия, определенное с учетом индекса потребительских цен, составляет: на сигареты без фильтра, папиросы - 61,47 грн за 1000 штук (установленные Законом Украины “О ставках акцизного сбора на табачные изделия” - 57,5 грн. за 1000 штук); на сигареты с фильтром - 160,35 грн. за 1000 штук (150 гривен за 1000 штук).

Согласно распоряжению, ставки акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки, определенные с учетом индекса потребительских цен (проиндексированные с учетом ставок акцизного сбора, которые действуют до вступления в силу пункта 10 раздела I Закона Украины от 20 мая 2010 г. № 2275-VI “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”), таковы: на вина виноградные натуральные - 0,01 грн. за 1 литр (ставки акцизного сбора, установленные Законом Украины “О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки”, - 0,01 грн. за 1 л); на вина натуральные с добавлением спирта и крепленные - 0,53 грн. за 1 л. (0,5 грн. за 1 л); на вина игристые - 2,67 грн. за 1 литр (2,5 грн. за 1 литр); на вермуты и другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных экстрактов - 2,78 грн. за 1 л (2,6 грн. за 1 л); на другие сброженные напитки (например, сидр, перри (грушевый напиток), напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками, в другом месте не отмеченные (с добавлением спирта) - 36,35 грн. за 1 л 100-процентного спирта (34 грн. за 1 литр 100-процентного спирта); на сидр и перри (без добавления спирта) - 0,36 грн. за 1 л (0,34 грн. за 1 л); на спирт этиловый, неденатурированный, с концентрацией спирта 8% об. или больше; спирт этиловый и другие спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, денатурированные, любой концентрации - 36,35 грн. за 1 л 100-процентного спирта (34 грн. за 1 литр 100-процентного спирта); на спирт этиловый, неденатурированный, с концентрацией спирта меньше 80% об.; спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, ликеры и другие напитки, содержащие спирт, - 36,35 грн. за 1 л 100-процентного спирта (34 грн. за 1 литр 100-процентного спирта).

Согласно распоряжению, ставки акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки, определенные с учетом индекса потребительских цен (проиндексированные с учетом ставок акцизного сбора, которые будут действовать после вступления в силу пункта 10 раздела I Закона Украины от 20 мая 2010 г. № 2275-VI “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”), таковы: на вина виноградные натуральные - 0,01 грн. за 1 л (ставки акцизного сбора, установленные Законом Украины “О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки” - 0,01 грн. за 1 л); на вина натуральные с добавлением спирта и крепленые - 2,14 грн. за 1 л (2 грн. за 1 л); на вина игристые - 3,1 грн. за 1 л (2,9 грн. за 1 л); вермуты и другие вина виноградные натуральные с добавлением растительных экстрактов - 2,14 грн. за 1 л (2 грн. за 1 л); на другие сброженные напитки (например, сидр, перри (грушевый напиток), напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками, в другом месте не отмеченные (с добавлением спирта) - 42,12 грн. за 1 литр 100-процентного спирта (39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирта); на сидр и перри (без добавления спирта) - 0,42 грн. за 1 л (0,39 грн. за 1 л); на спирт этиловый, неденатурированный, с концентрацией спирта 80% об. или больше, спирт этиловый и другие спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, денатурированные, любой концентрации - 42,12 грн. за 1 литр 100-процентного спирта (39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирта); на спирт этиловый, неденатурированный, с концентрацией спирта менее 80% об., спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки, ликеры и другие напитки, содержащие спирт, - 42,12 грн. за 1 литр 100-процентного спирта (39,40 грн. за 1 л 100-процентного спирта).