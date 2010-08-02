МЧС Украины заявляет о готовности оказать помощь России

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины готово оказать помощь России в тушении масштабного лесного пожара, который уже охватил около 130 тыс. гектаров и унес жизни 30-ти человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.

В частности, в состоянии готовности к отправлению в Россию находится 2 самолета Ан-32П, пожарная техника, которая сконцентрирована в приграничных областях, и ожоговый центр г. Донецка.

Кроме того, оздоровительные заведения Украины готовы принять на лечение и реабилитацию детей из пострадавших регионов Российской Федерации, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 августа во время телефонного разговора Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ обсудили ситуацию, сложившуюся в некоторых российских регионах в результате масштабных лесных пожаров, и договорились о предоставлении украинской стороной помощи с целью ликвидации негативных последствий стихийного бедствия.

В тот же день В.ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров, руководителям МЧС, Министерства обороны, некоторых других центральных органов исполнительной власти, а также руководителям приграничных с российской стороной регионов Украины принять меры по предоставлению помощи РФ в преодолении последствий стихийного бедствия.