Очагов возгорания в Киевской и Черниговской обл. не выявлено

В МЧС заявляют, что очагов возгорания на территории Киевской и Черниговской областей не выявлено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, сегодня утром представители МЧС и Государственного комитета лесного хозяйства на вертолете осуществили облет Киевской и Черниговской областей. По результатам облета на этих территориях очагов возгорания не выявлено.

По предварительной информации, задымление воздуха идет со стороны России, где бушуют масштабные пожары.

Более уточненные данные будут после анализа информации, который проводят Гидрометцентр и Управление информационно-аналитического обеспечения МЧС.