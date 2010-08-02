В Крыму внедряют ряд природоохранных мероприятий

Министерство охраны окружающей природной среды заявляет о внедрении ряды мероприятий с целью разрешения экологических проблем Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом шла речь сегодня во время встречи министра охраны окружающей пиродной среды Николая ЗЛОЧЕВСКОГО с председателем Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ.

Они обсудили пути решения проблемных экологических вопросов Крыма, в частности, загрязнение водных ресурсов, сохранение природно-заповедного фонда, обращение с отходами и опасными химическими веществами, защита территории полуострова от вредного действия вод.

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ отметил, что неудовлетворительное техническое состояние и недостаточная мощность систем водоотвода является причиной загрязнения и ухудшения качества водных ресурсов Крыма. Он привел данные, что на сегодня из 244 комплексов очистительных сооружений эффективно функционируют только 65.

Относительно проблемы обращения с отходами и опасными химическими веществами министр сообщил о запланированном Минприроды в ближайшее время строительстве в Судаке нового полигона твердых бытовых отходов и начало работ по обезвреживанию запрещенных и непригодных к применению химических средств защиты растений. С целью их полного вывоза с территории Крыма ведомство в ближайшее время выделит для этого необходимые средства, отмечают в Минприроды.

Также одним из приоритетов деятельности Минприроды, по словам Н.ЗЛОЧЕВСКОГО, является финансирование мероприятий по обустройству объектов природно-заповедного фонда полуострова. Ведь именно в этой сфере в последнее время наблюдаются многочисленные нарушения природоохранного законодательства, констатируют в Министерстве охраны окружающей природной среды.