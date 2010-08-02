«Концерн Хлебпром» разместил облигации на сумму 50 млн. грн.

Инвестиционная компания Concorde Capital завершила размещение облигаций ПАО «Концерн Хлебпром» серии D на сумму 50 млн. грн. со сроком погашения в августе 2011 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, средневзвешенная доходность облигаций составила 19,7%. Покупателями выступили локальные инвестиционные фонды, страховые компании, а также фонды-нерезиденты.

Компания намерена использовать заемные средства на: пополнение оборотного капитала и запасов зерна (10 млн. грн.), вывод проекта по производству замороженных хлебобулочных изделий на плановую мощность (5 млн. грн.), рефинансирование существующих займов компании на более привлекательных условиях (35 млн. грн.).

«В конце июля, когда мы завершали размещение, у нас были заявки в нашем диапазоне доходности (18-22%) на сумму более 95 млн грн. То есть, мы даже не смогли удовлетворить весь спрос, который был на покупку этих облигаций», – комментирует директор департамента консалтинга ИК Concorde Capital Андрей ГЕРУС.

Справка УНИАН. "Концерн Хлебпром" является крупнейшим производителем хлеба в Украине (доля рынка 8%). Основная деятельность - производство и продажа хлеба, замороженных и кондитерских изделий через розничные сети и собственные магазины (114 по состоянию на май 2010). Присутствует в 5 областях Западной и Центральной Украины. Управляет 12 хлебозаводами и 4-мя элеваторами.