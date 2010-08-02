Расходование средств экологических фондов будут контролировать

Кабинет министров Украины поручил Министерству охраны окружающей природной среды внести на согласование правительства планы природоохранных мероприятий, которые планируется профинансировать в 2010 году за счет средств фондов охраны окружающей среды в местных бюджетах.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (от 28 июля т.г. №1573-р), текст которого обнародован на правительственном портале.

Областным и районным государственным администрациям совместно с территориальными органами Минприроды поручено обеспечить формирование таких планов и их подачу в профильное министерство.