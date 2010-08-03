В Киевской области намолочен первый миллион тонн зерна

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил хлеборобов Киевской области с намолотом первого миллиона тонн зерна нового урожая.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Уверен, что это достижение является результатом кропотливого, вдохновенного, высокопрофессионального и ответственного труда многих хлеборобов”, - говорится в приветствии Президента.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, “хлеб никогда не давался легко, и нынешний год не исключение, потому высоко ценим ваш вклад в укрепление благосостояния государства и благодарим за нелегкий крестьянский труд, за преданность хлебопашескому делу».

Поблагодарив хлеборобов за нелегкий ежедневный труд, Президент также пожелал им крепкого здоровья, счастья, хороших урожаев и новых свершений на благо Украины.