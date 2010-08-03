В Пакистане из-за наводнений 980 тысяч человек остались без крова

В Пакистане 980 тысяч человек остались без крова или были вынуждены бежать в результате сильнейших наводнений.

Об этом сообщает радио «Свобода» со ссылкой на представителей гуманитарных организаций ООН.

Официальные данные о погибших - более 1100 человек, но эта цифра может увеличиться.

По меньшей мере 28 тысяч человек в северо-западных районах Пакистана отрезаны от внешнего мира.

Из долины Сват, пострадавшей от наводнения, поступают сообщения о вспышке холеры.

ООН, Евросоюз и США направляют в Пакистан гуманитарную помощь.