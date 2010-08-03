В Пакистане из-за наводнений 980 тысяч человек остались без крова
09:38, 03 августа 2010Агро
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Более 1100 человек погибли
В Пакистане 980 тысяч человек остались без крова или были вынуждены бежать в результате сильнейших наводнений.
Об этом сообщает радио «Свобода» со ссылкой на представителей гуманитарных организаций ООН.
Официальные данные о погибших - более 1100 человек, но эта цифра может увеличиться.
По меньшей мере 28 тысяч человек в северо-западных районах Пакистана отрезаны от внешнего мира.
Из долины Сват, пострадавшей от наводнения, поступают сообщения о вспышке холеры.
ООН, Евросоюз и США направляют в Пакистан гуманитарную помощь.
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