Тигипко: Тормозя экспорт зерна, крестьян лишают денег

10:24, 03 августа 2010
Агро
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Будет требовать наказания виновных

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО будет требовать, чтобы виновные в препятствовании экспорту зерна были наказаны.

Об этом он заявил вчера в ходе совещания, на котором обсуждались случаи препятствования экспорту зерна со стороны некоторых органов государственной власти, сообщает пресс-служба вице-премьер-министра.

«Никаких экономических оснований для препятствования экспорту зерна нет», – заявил он. По его мнению, любые решения органов власти, которые приводят к незаконным задержкам экспортных партий зерна, нужно немедленно отменять.

По словам С.ТИГИПКО, валовой сбор зерна в этом году ожидается на уровне около 40 млн. тонн. Учитывая переходные остатки около 6 млн. тонн, Украина полностью обеспечивает внутренние потребности государства и может экспортировать 17 млн. тонн зерна.

Вице-премьер-министр отметил, что последние неправомерные решения Гостаможслужбы и «Укрзализныци» привели фактически к блокированию экспорта зерна. «В результате таких противоправных действий несут убытки производители и экспортеры сельскохозяйственной продукции, ухудшается предпринимательский и инвестиционный климат в стране, что негативно сказывается на международном имидже государства», – отметил он.

Также С.ТИГИПКО обратил внимание на то, что в настоящее время сложилась благоприятная конъюнктура для продажи украинского зерна. «Тормозя сегодня экспорт зерна, чиновники лишают крестьян заработанных ими денег», – отметил вице-премьер.

С.ТИГИПКО сообщил участникам совещания, что будет требовать наказания виновных в препятствовании, которое тормозит развитие предпринимательской деятельности. «Ответственность бизнеса и власти должна быть взаимной. Если за уклонение от уплаты налогов предусмотрена уголовная ответственность, то к такой же ответственности нужно привлекать и должностных лиц, действия которых наносят огромный ущерб бизнесу и государству», – подчеркнул он.

Согласно сообщению, письма за подписью вице-премьера с требованием срочно прекратить правовое своеволие уже разосланы в органы государственной власти, в том числе и в Генеральную прокуратуру.

С.ТИГИПКО призвал представителей бизнеса, общественных профессиональных объединений предпринимателей и отраслевых структур сообщать в Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины о любых фактах административного вмешательства и ограничения предпринимательской деятельности.

Как сообщал УНИАН, общественные профессиональные организации в области аграрно-промышленного комплекса заявляют, что в Украине незаконно сдерживается экспорт зерна.

По словам генерального директора «Укрзернопрома АГРО» Евгения ЛЕНГА, несколько дней действовал запрет железной дороги на приемку пшеницы на отгрузку в порты. Железной дороге был отдан устный приказ, и два дня она принимала заявки на вагоны, но фактически вагоны не подавала. Кроме того, он считает незаконным, что таможне позволили брать зерно на экспертизу после начала загрузки партии на судно.

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