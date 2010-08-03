Компания «Авангард» увеличила производство яиц на 29%

Компания «Авангард» в І полугодии 2010 года увеличила объемы производства яиц на 29% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 1,91 млрд. шт. (1-е полугодие 2009 года – 1,481 млрд. шт.)

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, увеличение производства произошло прежде всего за счет увеличения поголовья птицы в 2009 году. По состоянию на 30 июня 2010 года поголовье составило 18,6 млн. голов (1-е полугодие 2009 года - 16,1 млн. ).

Средняя цена реализации яиц в первом полугодии увеличилась на 44% и составила 0,52 грн. (без учета НДС) за 1 шт. (1-е полугодие 2009 года - 0,36 грн. за 1 шт.). В компании отмечают, что во втором полугодии 2010 года ожидается дальнейший рост цен на яйца.

Объем продаж сторонним покупателям увеличился на 12% и составил 1,631 млрд. шт. (1-е полугодие 2009 года – 1,451 млрд. шт.).

В пресс-службе сообщают, что в течение первой половины 2010 года компания продолжила реализацию стратегии, направленной на диверсификацию клиентской базы, в результате чего доля продаж через современные сети розничной торговли увеличилась до 7% от общего их объема (1-е полугодие 2009 года - 2%).

В первом полугодии компания осуществляла экспорт яиц на рынки Грузии, Ирака, Казахстана, Сирии, Турции, а также расширила свою клиентскую базу яиц за счет выхода на рынок Молдовы.

В сообщении отмечают также, что завод по производству яичных продуктов ООО «Имперово Фудз», который компания приобрела в июле 2009 года, в течение первых шести месяцев 2010 года переработал 287 млн. шт. яиц. Средняя цена реализации сухих яичных продуктов составила 6,78 долл. США за 1 кг (без учета НДС).

В течение отчетного периода компания экспортировала сухие яичные продукты в Иорданию, Турцию, Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ, Индонезию, Таиланд, Южную Корею, Оман, Азербайджан, Армению и Молдову, а также в 1-м полугодии 2010 года яичный порошок впервые экспортировался в Пакистан.

Справка УНИАН. "Авангард" – одна из крупнейших агропромышленных компаний в Украине, специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов. По итогам 2009 года компания занимает 23% рынка яиц (39% промышленного рынка яиц) в Украине и 52% рынка яичных продуктов. По состоянию на 30 июня 2010 года общее поголовье птицы компании составило 18,6 млн. Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной республике Крым. В 2009 году компания экспортировала свою продукцию в 16 стран мира, в основном на Ближний Восток и Азию. В 2009 году выручка компании составила 319,855 млн. долларов США (в 2008-м - 302,292 млн. долларов США), EBITDA составила 152,092 млн. долларов США (в 2008-м - 113,738 млн. долларов США). С мая 2010 г. акции компании в форме Глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже.