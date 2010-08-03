Общественные организации просят навести порядок на рынке зерна

Украинская аграрная конфедерация, Аграрный союз Украины и Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины отправили открытое обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой наладить функционирование рынка зерна.

Текст соответствующего обращения имеется в распоряжении УНИАН.

В обращении отмечается, что Аграрный фонд не выполняет своих функций, в частности, не обеспечил проведения финансовых интервенций, залоговых закупок зерна, и в этих условиях принимаются решения относительно ручного администрирования экспорта зерна, установления цен, которые лихорадят зерновой рынок.

«23 июля т.г. Государственная таможенная служба Украины фактически приостановила на четыре дня таможенное оформление и отгрузку судов с зерном из портов Украины, мотивируя это необходимостью проведения контрольных мероприятий по борьбе с контрабандой. Через четыре дня, 27 июля, это требование было отменено, но убытки компаний только из-за простоя судов составляют несколько сотен тысяч долларов. Кроме того, дезорганизовала их закупочная деятельность. Еще через два дня, 29 июля, Гостаможслужба возобновила действие своего циркуляра, изменив его таким образом, что его невозможно выполнить таможенным органам на местах, а следовательно, и бороться с контрабандой», – сказано в обращении.

В письме отмечается, что 29 июля к такому управлению рынком присоединилась таможня: станции прекратили отправку в порты вагонов с пшеницей, ячменем, соей, а также предоставление подвижного состава согласно с заявками отправителей.

«Только под вечер фуражное зерно и масличные культуры были отпущены, а пшеница остается простаивать в вагонах и сейчас», – сообщается в письме.

Авторы обращения заявляют, что дальнейшее развитие событий на зерновом рынке в таком ключе приведет к окончательному развалу рынка и значительному падения внутренних цен на зерно. Учитывая это, общественные организации просят руководителей государства немедленно принять меры для нормализации функционирования рынка зерна, всей логистической цепи от поля к порту, упразднив все распоряжения, разрушающие его, а также обязать Аграрный фонд обеспечить проведение залоговых закупок продовольственного зерна, что даст возможность крестьянам продать его позже по более выгодным ценам, и профинансировать осеннюю посевную кампанию.

Кроме того, аграрии призывают власть ускорить выдачу НДС-облигаций, в первую очередь экспортерам сельхозпродукции, что даст возможность быстро насытить рынок оборотными средствами для активизации и стабилизации закупок зерна у товаропроизводителей, а также найти возможность выделить реальные средства животноводческой, хлебопекарской, другим перерабатывающим отраслям на компенсацию процентных ставок по кредитам для закупки ими зерна с целью создания запасов для собственных нужд.