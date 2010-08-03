Аграрии Черниговской области увеличили закупку техники в 4 раза

Аграрии Черниговской области в І полугодии 2010 года закупили сельскохозяйственной техники и оборудования на 147 млн. грн., что почти в четыре раза больше, чем за такой же период 2009 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации.

Лидерами закупок стали хлеборобы Бобровицкого района, приобретшие техники на 40 млн. грн. Также активно покупали технику аграрии Бахмачского (22 млн. грн.), Прилукского (15 млн. грн.) и Сребнянского (13 млн. грн.) районов.

Наибольшие суммы израсходованы на закупку тракторов – 40 млн. грн., комбайнов – 33 млн. грн., посевной техники – 16 млн. грн. Кроме этого, аграрии начали активно покупать опрыскиватели. Девять из десяти единиц приобретенной техники – заграничного производства. Наибольшим спросом пользуются комбайны таких марок, как "Клаас" (приобретено 70 единиц), "Джон Дир" (51 единица) и "Кейс" (43 единицы).

Аграрии отдают преимущество новой технике, оборудованной не только спутниковыми системами навигации и кондиционерами, но и новым программным обеспечением. Так, современный комбайн при молотьбе сразу выдает всю необходимую информацию – урожайность, влажность, потери зерна, количество обмолоченной площади за день или за весь период жатвы, и т. п.

Новая техника не часто ломается и экономит горючее. По сравнению с традиционной техникой и технологией подготовки сева, современная техника при поверхностной обработке дает 42% экономии горючего, а при прямом севе – до 70%.