Янукович поручил создать в Крыму штаб по предотвращению ЧС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил создать при Совете министров АРК оперативный штаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с повышенной пожарной опасностью.

Как сообщает официальный сайт главы государства, с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в Крыму, связанных с установлением знойной погоды, а также создания условий для защиты населения и отдыхающих от ее возможных последствий Президент дал соответствующее поручение председателю Совета министров АРК Василию ДЖАРТЫ и в.и.о. министра – первому заместителю министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Михаилу БОЛОЦКИХ.

Также должно быть организовано воздушное патрулирование лесных массивов, заповедных и рекреационных территорий, особенно тех, которые прилегают к оздоровительным лечебным заведениям и местам массового пребывания отдыхающих, для выявления и ликвидации возгораний на ранних стадиях.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить ограничение доступа населения, отдыхающих и въезд транспорта в леса в период высокой пожарной опасности; привести в соответствующую готовность личный состав, пожарную технику повышенной проходимости, а также авиационные средства для гашения пожаров.

В частности, должна быть проведена проверка минерализованных полос, противопожарных разрывов, дорог противопожарного назначения и содержание заполненных водой пожарных водоемов, и в случае необходимости принять безотлагательные меры для приведения их в надлежащее состояние. Должное внимание следует уделить и очистке лесных массивов от загромождений.

Также В.ЯНУКОВИЧ поручил обеспечить информирование населения и отдыхающих о пожарной опасности, правилах поведения в пожароопасных местах и первоочередных действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.