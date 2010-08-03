AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED объявляет операционные результаты за 1-ое полугодие 2010 года

AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (LSE: AVGR) («Компания» или «Авангард»), крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине, объявляет операционные результаты за первые шесть месяцев года, завершившихся 30 июня 2010 г.

Производство яиц

В течение первой половины 2010 года Авангард увеличил объемы производства яиц на 29% до 1 910 млн. шт. (1 полугодие 2009 года - 1 481 млн. шт.) прежде всего за счет увеличения поголовья птицы в 2009 году. По состоянию на 30 июня 2010 года поголовье составило 18,6 млн. (1 полугодие 2009 года - 16,1 млн.).

Средняя цена реализации яиц в первом полугодии 2010 года увеличилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 0,52 грн. (без учета НДС) за 1 шт. (1 полугодие 2009 года - 0,36 грн. (без учета НДС) за 1 шт.). Во втором полугодии 2010 года компания ожидает дальнейшего роста цен на яйца. Объем продаж сторонним покупателям увеличился на 12% и составил 1 631 млн. шт. (1 полугодие 2009 года - 1 451 млн. шт.).

В течение первой половины 2010 года Компания продолжила реализацию стратегии, направленной на диверсификацию клиентской базы, в результате чего доля продаж через современные сети розничной торговли увеличилась до 7% от общего их объема (1 полугодие 2009 года - 2%).

В первом полугодии 2010 года Компания осуществляла экспорт яиц на рынки Грузии, Ирака, Казахстана, Сирии, Турции, а также расширила свою клиентскую базу яиц за счет выхода на рынок Молдовы.

Производство яичных продуктов

Завод по производству яичных продуктов ООО «Имперово Фудз» был приобретен компанией в июле 2009 года и результат деятельности предприятия учитывается в финансовых показателях компании, начиная с даты приобретения.

В течение первых шести месяцев 2010 года Компания переработала 287 млн. шт. яиц. Средняя цена реализации сухих яичных продуктов составила 6,78 долл. США за 1 кг. (без учета НДС).

В течение отчетного периода Компания и дальше экспортировала сухие яичные продукты в Иорданию, Турцию, Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ, Индонезию, Таиланд, Южную Корею, Оман, Азербайджан, Армению и Молдову, а также в 1 полугодии 2010 года яичный порошок впервые экспортировался в Пакистан.

Менеджмент Компании удовлетворен операционными результатами за первое полугодие и ожидает хороших финансовых результатов по итогам отчетного периода. Консолидированная финансовая отчетность за первое полугодие 2010 г. будет опубликована 25 августа 2010 г. В этот же день менеджмент компании проведет конференц - звонок для обсуждения финансовых результатов с инвесторами и аналитиками.

Cправка. "Авангард" (AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (LSE: AVGR)) – одна из крупнейших агропромышленных компаний в Украине, специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов. По итогам 2009 года Компании занимает 23% рынка яиц (39% промышленного рынка яиц) в Украине и 52% рынка яичных продуктов. По состоянию на 30 июня 2010 года общее поголовье птицы компании составило 18,6 млн. Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной республике Крым. В 2009 году компания экспортировала свою продукцию в 16 стран мира, в основном на Ближний Восток и Азию. В 2009 выручка компании составила 319,855 млн. долларов США (в 2008 - 302,292 млн. долларов США), EBITDA составила152,092 млн. долларов США (в 2008 - 113,738 млн. долларов США). С мая 2010 г. акции компании в форме Глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже.