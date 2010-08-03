Агрофирмы Житомирщины увеличили надои молока

Житомир. Агрофирмы Житомирской области в І полугодии 2010 года увеличили надои молока на 0,9% - до 46,4 тыс. тонн против аналогичного периода прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил зампредседателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, в хозяйствах Андрушивского и Житомирского районов валовый надой молока вырос против первого полугодия 2009 года вдвое.

Наибольший валовый надой молока получен в хозяйствах Ружинского района - 7 544 тонны, что на 469 тонн или 6,6% больше прошлогоднего показателя, а также Андрушевского района (3137 тонн ), что на 1421 тонну или в 1,8 раз больше.

Уменьшение валового производства молока на 13,7 - 29,6% допущено агрофирмами Барановского, Бердичевского, Володарско-Волынского, Коростенского и Малинского районов. В агрофирмах региона в среднем в указанном периоде надоено от коровы 1 тыс. 542 кг. молока, что на 184 кг или 13,5% больше прошлогоднего показателя.