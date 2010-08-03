Госпотребстандарт начал проверку производства продуктов питания

Госпотребстандарт начал проверку технических условий (ТУ) производства продуктов питания в Украине с целью приведения их в соответствие с законодательством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Госпотребстандарта Олег ПОВОЛОЦКИЙ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день проведены проверки ТУ производства детского питания, молочных продуктов и питьевой воды.

«Могу сказать, что цифры не утешающие. Больше половины ТУ с нарушением норм действующего законодательства», - сказал О.ПОВОЛОЦКИЙ.

При этом он отметил, что, в основном, нарушения не существенные.

«Не все эти нарушения критичны», - сказал он.

При этом О.ПОВОЛОЦКИЙ подчеркнул, что всем производителям – собственникам ТУ дано поручение в течение месяца пересмотреть технические условия с тем, чтобы они соответствовали нормам законов.

«Если этого не произойдет, то регистрация таких ТУ будет остановлена или отменена», - сказал О.ПОВОЛОЦКИЙ.

«Я думаю, что первые результаты этих пересмотров мы уже увидим в сентябре. В конце 2010 года потребитель должен ощутить, что товары, которые производятся по техническим условиям, даже лучшего качества, чем те, которые производятся по ГОСТам», - сказал О.ПОВОЛОЦКИЙ.