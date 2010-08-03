Экспорт пшеницы в Украине в июле снизился на 64%

Экспорт пшеницы в Украине в июле этого года составил 224,6 тыс. тонн, что меньше на 64%, по сравнению с 626,7 тыс. тонн в июле прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в аналитическом центре «УкрАгроКонсалт».

Среди причин сокращения экспорта эксперты называют задержки уборки урожая и приостановку экспорта в последнюю неделю июля.

Согласно сообщению, экспорт ячменя в июле 2010 года стал лидером отгрузок и составил 414,4 тыс. тонн (в июле 2009 г. – 705 тыс. т, в июне этого года - 286,5 тыс. т).

Согласно сообщению, экспорт подсолнечника из Украины в июле резко снизился до 8,9 тыс. т, что на 87% меньше, чем в июне 2010 г. (71,3 тыс. т) и июле 2009 года (70,8 тыс. т).

Всего с начала сезона 2009/10 (сентябрь-июль) Украина экспортировала 352 тыс. т подсолнечника, по сравнению с 747 тыс. т за аналогичный период прошлого сезона.

Сообщается также, что экспорт подсолнечного масла в июле незначительно снизился - на 5% - до 263,1 тыс. т, по сравнению с 277,3 тыс. т в июне 2010 года. Однако, это почти на 40% больше, чем в июле прошлого года (188,5 тыс. т).