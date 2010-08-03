Госкомзем: Собственники паев сдали в аренду 17 млн. га

В Украине в этом году собственники земельных паев сдали в аренду 17 млн. га земли (или 62% площади распаеванных земель) на общую сумму 5 млрд. грн., в том числе крестьянам-пенсионерам – 2,2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете Украины по земельным ресурсам (Госкомзем).

Согласно сообщению, по состоянию на 1 июля т.г. из общей суммы фактически выплачено 179,3 млн. грн. (3,6%).

По состоянию на 1 июля т.г. собственники права на земельную долю (пай), удостоверенного сертификатом или госактом на право собственности на землю, заключили 4 млн. 584,4 тыс. договоров аренды земельных паев. Преобладающее большинство договоров аренды заключено на срок до 5 лет.

Средний размер арендной платы составляет 292,5 грн. за 1 гектар в год.

Среди форм арендной платы превалирует натуральная форма – 70,5%.