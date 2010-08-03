РФ усилила контроль за ввозом овощей и фруктов из Польши

Россельхознадзор усилил контроль поставок из Польши продукции растительного происхождения, в первую очередь овощей и фруктов, в связи с риском возможного получения поддельных польских фитосанитарных документов и сертификатов безопасности продукции, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Польша является одним из основных поставщиков плодоовощной продукции в Россию из ЕС. Как говорится в сообщении Россельхознадзора, распространенном во вторник, компетентные службы Польши не в полной мере выполняют положения подписанного в марте 2008 года меморандума по безопасности продукции растительного происхождения, поставляемой из Евросоюза в Россию. К такому выводу специалисты Россельхознадзора пришли по итогам ознакомления с польской системой обеспечения безопасности плодовой и овощной продукции, поставляемой в РФ.

По предложению российской стороны была проведена конференция по требованиям российского законодательства к безопасности пищевой продукции растительного происхождения, а также по соответствующим нормативно-правовым актам Таможенного союза. В работе конференции приняли участие представители ассоциаций экспортеров и Главной инспекции по защите растений и семеноводству Минсельхоза Польши.

На конференции были приведены факты подделки польских фитосанитарных документов, а также документов о безопасности растительной продукции, в частности, сертификатов безопасности и деклараций о применяемых пестицидах. "Ситуация осложняется тем, что на территории Польши в незаконном обороте находятся контрафактные и фальсифицированные пестициды", - подчеркивается в сообщении.

Польская ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей заявила о готовности проводить предварительный контроль безопасности продукции, поставляемой в Россию. "Предложение Главной инспекции по защите растений и семеноводству Минсельхоза Польши об упразднении меры сопровождения сертификатами безопасности продукции, поступающей из Польши в Россию, а также восстановлении в правах лабораторий, ранее лишенных полномочий на выдачу сертификатов безопасности, найдено преждевременным", - отмечается в сообщении.