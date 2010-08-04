Аграрии Тернопольской области завершили уборку озимых рапса и ячменя.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела организации производства сельхозпродукции Тернопольского областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ.

По ее словам, озимого рапса собрано 76 тыс. тонн с площади 41 тыс. га при урожайности 18,5 ц/га. «Урожайность рапса – на уровне прошлого года. Во время цветения не было дождя, опыление прошло нормально, потому дожди не помешали дозреванию рапса», – отметила она.

Озимого ячменя собрано 35,9 тыс. тонн с площади 13 тыс. га. Урожайность составила 24,4 ц/га, что на 5 ц/га меньше прошлогодних показателей. «Избыточное увлажнение земли привело к резкому заболеванию растений, средства защиты не давали результата», – объяснила М.ДЕРМАНСКАЯ снижение урожайности.

При этом она добавила, что июльские высокие температуры обеспечили дозревание рапса и ячменя на неделю раньше, чем в прошлом году. И хотя продолжительные дожди препятствовали сбору урожая, благодаря тому, что уборку этих культур аграрии области начали раньше, собрали они их в тот же срок, что и в 2009 году.