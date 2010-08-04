Клюев поручил закончить подготовку к осенней посевной
10:57, 04 августа 2010Агро
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Нужны минеральные удобрения и топливо
Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству топлива и энергетики и Министерству аграрной политики за три недели закончить подготовку к посевной кампании.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета Министров Украины.
«В течение последующих трех недель необходимо закончить подготовку к осенней посевной», – сказал А.КЛЮЕВ.
При этом он подчеркнул, что следует обеспечить накопление необходимых объемов минеральных удобрений и дизельного топлива для проведения посевной кампании.
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