«Оболонь» возобновила разлив пива ТМ «Жигулевское»

Пивоваренная компания «Оболонь» возобновила разлив пива под торговой маркой «Жигулевское».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела маркетинга рынка пива компании Алексей БЕЗУГЛЫЙ вчера на пресс-конференции.

По его словам, «Оболонь» планирует до конца 2010 года занять 15% низкоценового сегмента на рынке.

Первые партии пива будут разливать в пластиковые бутылки емкостью 1 и 2 литра, а также в кеги по 30 и 50 литров. С середины августа планируется начать разлив пива в стеклянные бутылки.

«Мы увидели, что потребителям нравятся ностальгические сорта пива, которые производятся локальными заводами, поэтому не могли пропустить мимо себя эту тенденцию», – сказал А.БЕЗУГЛЫЙ.

Он также отметил, что «Жигулевское» – пиво низкоценового сегмента и теперь оно пополнит данный сегмент «Оболони», куда входят ТМ «Десант» и ТМ «Арсенал».

Также в 2010 году планируется начать экспорт «Жигулевского».

Справка УНИАН. На Киевском пивзаводе №3 («Оболонь») производство пива «Жигулевское» началось с открытием завода в мае 1980 года. В период Олимпиады-1980 завод поставил в продажу более 30 тыс. декалитров данного пива. В 1991 году «Оболонь» остановила выпуск «Жигулевского» для внутреннего рынка, начав развитие собственного бренда ТМ «Оболонь».

ЗАО «Оболонь» – крупнейший национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компания «Оболонь» – крупнейший экспортер пива с Украины. По итогам 2009 года доля компании в экспорте составила 80%. Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.