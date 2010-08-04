В МинАП хотят создать Единый госреестр животных

Министерство аграрной политики Украины выступило с предложением создать Единый государственный реестр животных.

Соответствующий проект приказа министерства «Об утверждении Положения о Едином государственном реестре животных» опубликован на сайте ведомства.

Согласно проекту, государственное предприятие «Агентство по идентификации и регистрации животных» должно создать и вести Единый государственный реестр животных. До 1 января 2011 года агентство должно перенести базу данных Реестра животных в базу данных Единого государственного реестра животных и ввести в действие этот реєстр.

В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что документ предусматривает внедрение обязательной идентификации и регистрации животных, от которых получают продукцию животного происхождения; внедрение обязательной регистрации в Едином государственном реестре животных субъектов хозяйствования, которые занимаются торговлей, транспортировкой, убоем, утилизацией животных, осуществляют контроль, предоставляют сервисные услуги в сфере животноводства и проводят выставки с участием животных, а также государственных учреждений ветеринарной медицины, которые осуществляют ветеринарно-санитарный контроль и надзор за производством, переработкой, хранением и транспортировкой животноводческой продукции.

Согласно проекту, реестр животных создается с целью: обеспечения единых принципов идентификации животных, их государственного учета и регистрации; контроля за перемещениями животных внутри страны и при их экспорте и импорте; содействия охране территории Украины от занесения и распространения возбудителей болезней и оптимизации планирования ветеринарно-санитарных мероприятий; усиления контроля за ветеринарно-санитарным состоянием и происхождением продукции животноводства; обеспечения потребителей животноводческой продукции оперативной и надежной информацией о происхождении продукции животноводства, ее качестве и безопасности.