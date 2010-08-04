Валовой сбор ранних зерновых колосовых составит 28,5-29 млн. тонн

Кабинет министров Украины прогнозирует, что валовой сбор ранних зерновых колосовых культур в Украине в текущем году составит 28,5-29 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам агропромышленного комплекса Виктор СЛАУТА.

По его словам, с учетом ожидаемого урожая крупяных зерновых в объеме 1 млн. тонн, а также урожая кукурузы, Украина в 2010 году соберет 42-43 млн. тонн зерна.

Вице-премьер сказал, что уборка ранних зерновых в Украине завершится уже на текущей неделе.

Кроме того, он отметил, что жаркая солнечная погода, установившаяся в последнее время на территории Украины, местами значительно улучшила классность зерновых. «Солнечная погода в некоторых регионах повысила классность зерна. Где-то 60-65%, а в отдельных регионах и 70% собранная пшеница является продовольственной», - сказал В.СЛАУТА.

При этом он подчеркнул, что данные показатели позволят Украине обеспечить внутренние потребности в продовольственном и фуражном зерне, а также сохранить экспортный потенциал страны.