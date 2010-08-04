Винницкая пищевкусовая фабрика планирует получить более 2 млн. грн.

Винницкая пищевкусовая фабрика планирует по итогам 2010 года получить 2,05 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно сообщению, на 2010 год фабрика заключила 82 соглашения на осуществление поставок пищевой продукции. Также в 2010 году предприятие планирует создать производственную площадку по производству плодоовощных консервов.

Как сообщал УНИАН, Винницкая пищевкусовая фабрика в 2009 году увеличила прибыль на 38,68%, или 0,547 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 1,961 млн. грн.

Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2009 году возрос на 33,33%, или 6,204 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 24,817 млн. грн.

Справка УНИАН. Предприятие создано в 1999 году на базе Винницкого завода продтоваров. Винницкая пищевкусовая фабрика зарегистрирована в виде открытого акционерного общества и занимается производством консервированных приправ, сухих продуктов питания из круп и муки, а также бочкового кваса под торговой маркой "Винхарчесмак". 80,26% акций предприятия владеет физическое лицо.