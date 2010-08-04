В Житомирской области выросла реализация скота и птицы на убой

Во всех категориях хозяйств Житомирской области в январе-июне 2010 года реализация скота и птицы на убой увеличилась на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31,1 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, в частности, сельхозпредприятия области увеличили реализацию скота и птицы на убой на 10,5% – до 6,3 тыс. тонн.

Продуктивность крупного рогатого скота на выращивании и откорме в хозяйствах Житомирской области составляет 355 грамм среднесуточного прироста, что на 19 грамм меньше, чем в прошлом году, продуктивность свиней – 382 грамма (на 16 грамм больше).