В Житомирской обл. за пределы региона реализовано 165,8 тыс. т зерна

Агроформирования и предприятия Житомирщины за 6 мес. реализовали за пределы региона 165,8 тыс. тонн зерна, 92,4% которого поставили в 3 ведущих порта страны.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил зампредседателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, речь идет о агроформированиях, зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятиях Житомирщины. Названные цифры значительно превышают аналогичные прошлогодние. Зерно поставлено в порты Одессы, Николаева и Херсона.

Н.ДЕЙСАН отметил, что в структуре реализации зерна больше всего реализовано кукурузы - 100 тыс. тонн или 60,3% от ее общей реализации, ячменя - 40,6 тыс. тонн или соответственно 24,5%, пшеницы - 23,5 тыс. тонн или 14,1%. Незначительными партиями также реализовано подсолнечник( 446 тонн), просо - 286 тонн, сои - 320 тнн, горчицы - 164 тонны и 20 тонн редьки.

Кукурузы больше всего реализовали ЗАО "Печановский КХП" (67,7 тыс. тонн), ООО "Бердичевская солодовая компания" ( 13,2 тыс. тонн и ОАО "Попельнянское КХП" ( 11,1 тыс. тонн).

Продажу ячменя осуществляли ЧСП " Свитанок" села Чорнорудка Ружинского района ( 20,2 тыс. тонн), ООО " Бердичевская солодовая компания" (5,8 тыс. тонн и ЧСП " Заготзерно" ( 5,4 тыс. тонн).

Пшеницу реализовывали ЗАО "Печановский КХП" ( 5 тыс. тонн), ЧСП "Заготзерно" ( 3,2 тыс. тонн), ОАО "Чудновское КХП"( 2,9 тыс. тонн) и ряд других предприятий области.