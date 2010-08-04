"Кременчугмясо" в первом полугодии увеличило производство на 42,7%

ОАО «Кременчугмясо» (Кременчуг, Полтавская обл.) в первом полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличило объемы производства в сопоставимых ценах на 42,7%, или 62,153 млн. грн., до 207,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По данным пресс-службы, в первом полугодии 2010 года предприятие произвело 5,584 тыс. тонн колбасных изделий и 2,334 тыс. тонн мясопродуктов.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугмясо» - одно из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Украины. Создано в 1998 г.

Мощности ОАО «Кременчугмясо» рассчитаны на переработку 70 тонн колбасных изделий и копченостей в сутки.

Продукция выпускается под ТМ «Фарро». Ассортимент составляет более 250 наименований. Продукция представлена во всех регионах Украины, поставляется в крупнейшие сети супермаркетов.