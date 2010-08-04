“Хлеб Украины” в І полугодии сократил убыток почти в 4 раза

ГАК «Хлеб Украины» в І полугодии 2010 года сократил чистый убыток в 3,8 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до 3,372 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщают также, что за январь-июнь т. г. чистый доход компании сократился в 1,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, до 6,784 млн. грн., валовая прибыль уменьшилась также в 1,5 раза – до 6,784 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Хлеб Украины» создана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 22 августа 1996 года №1000.

ГАК включает 125 дочерних предприятий, среди которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения – около 6,2 млн. тонн в год, фактическая на сегодня – 3 млн. тонн). Кроме того, в состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.