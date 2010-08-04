УКАБ: Украинские аграрии смогут выгодно продать новый урожай

Выращенное в этом году зерно украинские аграрии смогут продать по выгодной цене, так как на 20% повысились цены на мировом рынке на продовольственную пшеницу и на 30% - на фуражное зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Владимир ЛАПА.

"Обычно мы наблюдаем высокие цены на зерно на мировом рынке, когда у Украины нет экспортного потенциала, а в этом сезоне мы видим сочетание и высоких мировых цен, и наличие экспортного потенциала Украины", - отметил В. ЛАПА.

По его мнению, это уникальный шанс для украинских аграриев, поскольку с началом мирового экономического кризиса они имели два очень трудных года.

"В декабре 2008 года сельхозпредприятиям приходилось продавать кукурузу по 500 грн. за тонну, в то время как себестоимость ее составляла 600-700 грн. Практически такая же ситуация была в прошлом году ", - рассказал В.ЛАПА.

Одновременно он сообщил, что в Украине следует ожидать подорожания хлеба, хотя и не в ближайшее время.

"Все зерно в течение августа будет поступать на переработку. И, очевидно, что пока используются прошлогодние запасы зерна, цены расти не будут ", - отметил В.ЛАПА.

Однако, по его словам, повышения следует ожидать в связи не только с повышением цен на зерно, но и с поднятием цен на газ, коммунальные услуги, поскольку в себестоимости хлеба на зерно приходится не более 50%.

Как сообщал УНИАН, ранее УКАБ прогнозировал в ближайшее время повышение цены на хлеб на 7-10%. По мнению В.ЛАПЫ, цены на муку повышаются в связи с ситуацией на мировых рынках и с удорожанием себестоимости производства.

«Те цены, которые на внутреннем рынке сейчас - а это продовольственное зерно где-то в рамках от 1,4 до 1,5 тыс. грн. за тонну, - они, с точки зрения экономики сельскохозяйственного производства, гарантируют 15% рентабельности, что в принципе не является завышенным показателем. И это повышение цен позволит в значительной мере стабилизировать финансовое состояние на большинстве сельскохозяйственных предприятий Украины », - отметил эксперт.

В то же время, по словам В.ЛАПЫ, цены на фуражное зерно растут активнее. Сегодня они приблизительно на 30% выше, чем в прошлом году. Скоро животноводческая сфера почувствует на себе этот рост, считает эксперт.