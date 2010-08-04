Полтавщина закончила уборку ранних зерновых

Полтава. Аграрии Полтавской области завершили уборку ранних зерновых.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении развития агропромышленного комплекса Полтавской областной госадминистрации.

«Всего в Полтавской области собраны ранние зерновые с площади 535,4 га. Намолочено 1,242 млн. тонн, что на 351,5 тыс. меньше, чем в 2009 году. Средняя урожайность - 23,2 ц/га, что на 9,4 ц/га меньше, чем в 2009 году», - сообщил представитель управления.

По его словам, первыми сбор урожая завершили хлеборобы Новосанжарского, Котелевского, Решетиловского районов Полтавской области.

Напомним, аграрии Полтавской области прогнозировали урожай ранних зерновых около 1,3 млн. тонн.

В 2009 году аграрии области собрали 4,1 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур.