Полтавщина закончила уборку ранних зерновых
Намолочено 1,242 млн. т зерна
Полтава. Аграрии Полтавской области завершили уборку ранних зерновых.
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении развития агропромышленного комплекса Полтавской областной госадминистрации.
«Всего в Полтавской области собраны ранние зерновые с площади 535,4 га. Намолочено 1,242 млн. тонн, что на 351,5 тыс. меньше, чем в 2009 году. Средняя урожайность - 23,2 ц/га, что на 9,4 ц/га меньше, чем в 2009 году», - сообщил представитель управления.
По его словам, первыми сбор урожая завершили хлеборобы Новосанжарского, Котелевского, Решетиловского районов Полтавской области.
Напомним, аграрии Полтавской области прогнозировали урожай ранних зерновых около 1,3 млн. тонн.
В 2009 году аграрии области собрали 4,1 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур.